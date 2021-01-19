Sefirin Kızı dizinden ayrılık! Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

İlk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sefirin Kızı dizinden ayrılık! Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ne den ayrıldı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı dizisinde şok ayrılık! Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ne den ayrıldı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

NESLİHAN ATAGÜL SEFİRİN KIZI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Neslihan Atagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası şaşkınlık yarattı. Diziye, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..." sözleri ile veda etti.

NESLİHAN ATAGÜL HASTALIĞI NE?

Rahatsızlığı sebebiyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağını duyuran Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu sebebiyle diziden ayrıldı. Peki, geçirgen bağırsak sendromu nedir? Vücudumuzun işlevi açısından beyinden sonra 2. önemli organ bağırsağın, işlevi yapamaması, sindirilmiş besinlerden hariç diğer küçük besinlerin kana karışmasına geçirgen bağırsak sendromu denir. Zararları maddeler böylelikle kana kolay karışır. Besin alerjileri, bağışıklık sistemi hastalıkları, deri hastalıkları, nörolojik hastalıklar, vitamin eksiklikleri gibi belirtiler gösterir.