Sefirin Kızı Canlı izle! Star Sefirin Kızı 52. bölüm(final) canlı izle! 11 Mayıs Sefirin Kızı full HD Canlı izle!

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SEFİRİN KIZI 52. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mavi, hem karnındaki bebeğini hem de Melek'i kurtarmak için peşindeki psikopattan kurtulmaya çalışırken başlayan doğumla birlikte her şey kontrolden çıkar. Sancar'dan sonra bu soluk soluğa kovalamacaya beklenmedik bir oyuncunun da dahil olmasıyla olayların tüm seyri değişecektir.

Elvan ve Yahya hayatlarında yeni bir yola çıkarlarken Yahya yaptığı başka bir sürprizle daha Elvan'ı şaşırtır. Bu mutluluğun aksine Zehra ve Kavruk'un üzerinde dolaşan kara bulutlarsa onları başka yaşamlara savurmak üzeredir.

Güven sağlık durumu nedeniyle kalan bütün gücünü verdiği sözü tutmak için kullanmaya kararlıdır. Bu nedenle Sancar'a karşı kartlarını açık oynar ve istediği şeyle Sancar'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır.

Melek'le ilgili büyük bir kararın eşiğine gelen Sancar, içine düştüğü çıkmazdan yine Mavi sayesinde çıkar. Üstelik Mavi'nin bulduğu çözüm önerisi tüm Efeoğlu ailesini yeni bir maceraya sürükleyecektir.

SEFİRİN KIZI 52. BÖLÜM (FİNAL) FRAGMANI İZLE!