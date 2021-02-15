Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. bölüm izle! Star TV Sefirin Kızı 39. bölüm full izle!

Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. bölüm izle! Star TV Sefirin Kızı 39. bölüm full izle! Sefirin Kızı Tuba!

SEFİRİN KIZI 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Sefirin kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 40. bölüm fragmanı, 39. bölüm, Sefirin Kızı oyuncuları, son bölüm özeti haberimizde yer almaktadır.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar'ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra marinada da yolları kesişen Sancar, işin içine Kahraman'ın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile. Dudu'nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahya olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar. Gediz'in yokluğu herkesi derinden etkilemiştir. Onun öldüğünü öğrenen Melek ise içinde bambaşka korkular yaşamaya başlar. Yaşadıklarının etkisiyle kendi kendine başa çıkmaya çalışırken saçları da dökülmeye devam eder. Ancak Melek bu durumu sonuna kadar babasından saklamaya kararlıdır. Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır. Yine fırtınalı ve olaylı bir günün sonunda kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. Bu kez onları çok farklı bir gece beklemektedir.

SEFİRİN KIZI 39. BÖLÜM İZLE!