Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı izle! Star TV Sefirin Kızı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı izle! Star TV Sefirin Kızı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

02.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:53
Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı izle! Star TV Sefirin Kızı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı izle! Star TV Sefirin Kızı 38. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölüme ilişkin detayları merak edenler Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sefirin Kızı 38. bölüm full izle

Star TV ekranlarında Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sefirin Kızı 38. Bölümü ile seyircisiyle buluştu. Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde zorlu bir aşk hikayesi konu edinilmektedir. Nare ve Sancar arasındaki aşkın çıkmaz yollara girmesi ve tam muradına erecekken yaşadıkları talihsiz olay onları yerle bir etmiştir. Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sefirin Kızı 38. bölüm full izle

SEFİRİN KIZI 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu dizinin hayranları tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Sefirin Kızı 39. Bölüm Tanıtımı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde haberler.com olarak sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz. Sefirin Kızı Yeni Bölüm 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 20.00 da Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşacaktır.

SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜM FRAGMANI

Kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar'ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra marinada da yolları kesişen Sancar, işin içine Kahraman'ın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile.

Dudu'nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahya olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar.

Gediz'in yokluğu herkesi derinden etkilemiştir. Onun öldüğünü öğrenen Melek ise içinde bambaşka korkular yaşamaya başlar. Yaşadıklarının etkisiyle kendi kendine başa çıkmaya çalışırken saçları da dökülmeye devam eder. Ancak Melek bu durumu sonuna kadar babasından saklamaya kararlıdır.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır. Yine fırtınalı ve olaylı bir günün sonunda kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. Bu kez onları çok farklı bir gece beklemektedir.

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