Sefirin Kızı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 24. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

STAR TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne merak edildi. Sefirin Kızı 23. bölüm izle! Sefirin Kızı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Sefirin Kızı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 24. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare bir anlığına her şeyi unutup kendini duygularına kaptırsa da Sancar'ı affetmeyi başaramaz. Üzerine bir de Menekşe'nin Melek'e yaptıklarını öğrenince çıldırır. Sefirin kızının herkesten hesap sormasının vakti gelmiştir.

Sancar, şirket yönetiminden çekilince Zehra da Gediz'e karşı adaylığını koyar. Nare, marinada işe başlarken Müge'yi de işe alır. Kahraman ve Gediz bu durumdan hiç hoşlanmasalar da, artık sağdıçlar devri kapanmış, bacılar devri başlamıştır.

Sancar'ın boşanma davası açtığını öğrenince deliren Menekşe, Kavruk ile Eşe'nin kına gecesi haberiyle birlikte planlarını uygulamaya başlar. Akın'ı içeri alıp Melek'i götürmesini sağlamak ister ama yaptıkları Melek'in hayatını tehlikeye atar.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek/ Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül/Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu/ Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü/ Güven Çelebi

Doğukan Polat/ Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan/ Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya/Refika Işıklı

Erhan Alpay/Akın Vardalı

Gonca Cilasun/ Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan/Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan/ Müge Işıklı

Cemre Öktem/ Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli/ Kavruk Ömer

Beren Gençalp Melek/Efeoğlu Çelebi

İlayda Ildır/Dudu

Furkan Aksoy/ Lokman

Bülent Şakrak/ Kahraman

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.