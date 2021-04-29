Seferin Kızı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Seferin Kızı 50. bölüm izle, son (45) bölüm full izle!
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Seferin Kızı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Seferin Kızı 50. bölüm izle, son (45) bölüm full izle!

Seferin Kızı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Seferin Kızı 50. bölüm izle, son (45) bölüm full izle!
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Seferin Kızı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Seferin Kızı dizisinin 50. bölümü ardından araştırılmaya başladı. STAR TV'de yayınlanan Seferin Kızı 51. bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı son bölüm özeti! Seferin Kızı yeni bölümde neler olacak? STAR TV Seferin Kızı 50. bölüm izle, son (45) bölüm full izle!

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SEFERİN KIZI 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seferin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 50. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 50. bölümün ardından şimdi de Seferin Kızı 51. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seferin Kızı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seferin Kızı 51. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Seferin Kızı 51. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SEFERİN KIZI 50. BÖLÜM İZLE

Seferin Kızı 50. bölümü izlemek için tıklayınız!


SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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