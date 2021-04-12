Seferin Kızı 48. bölüm fragmanı izle! STAR TV Seferin Kızı yeni bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı 47. bölüm izle

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Seferin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında 47. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 47. bölümün ardından şimdi de Seferin Kızı 48. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seferin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seferin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Seferin Kızı 48. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEFERİN KIZI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFERİN KIZI 47. BÖLÜM İZLE

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SEFİRİN KIZI 47. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sancar kolları arasında yitip gitmekte olan Kavruk'u kurtarmak için kendini yakmayı göze alır. Kavruk ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Sancar bir de Mavi'nin başına gelenlerle sarsılır. Mavi'nin Sancar'ı kurtarmak için aldığı risk ise Sancar'ın kalbini kırarak başka bir çatışmanın da fitilini ateşleyecektir.

Zehra, Kavruk'tan gelen haberle hayatının en büyük acısını yaşarken, artık hiç olmadığı kadar kararlı bir duruş sergilemeye karar verir. Halise haricinde herkes onun yanında olmaya çalışırken, bu konudaki en büyük destekçisi de yine Sancar olacaktır.

Otoritesi hiçe sayılan Halise, ona kazan kaldıran bütün çocuklarını kontrol altına almaya çalıştıkça yenilgiye uğramaya devam eder. Her geçen gün daha merhametsiz bir insana dönüşürken çok daha tehlikeli bir yola savrulacaktır.

Sedat ve Güven'in tekrar tesis edilen iş birliği Sancar'ın planıyla güçlü bir darbe alır. Bu nedenle aralarına akıl almayacak birini daha katmayı düşünürler. Diğer yandan Sedat, Güven'in karşısına şeytanı kıskandıracak bir planla çıkar.

Konakta ise bambaşka bir heyecan vardır. Herkesin artık kötü günleri de geride bırakmış olmayı dileyerek bir araya geldiği organizasyon bazı sırların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.