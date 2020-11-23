Seferihisarlı hayırseverlerden depremzedelere odun desteği
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Seferihisarlı hayırseverlerden depremzedelere odun desteği

23.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:00
Seferihisarlı hayırseverlerden depremzedelere odun desteği

İzmir'de Seferihisar ilçesi bir grup hayırsever, 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki afetzedeler için odun yardımında bulundu.

İzmir'de Seferihisar ilçesi bir grup hayırsever, 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki afetzedeler için odun yardımında bulundu.

Beyler Mahallesi sakinleri, havaların soğumaya başlamasıyla depremzedelere için odun desteğinde bulunmak için imece usulü yardım topladı.

Beyler Muhtarı Erdinç Yakar öncülüğünde temin edilen yardım malzemesi, Bayraklı ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Muhtar Yakar, depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Şimdi yardımlaşma zamanı. Biz 439 nüfuslu küçük bir mahalleyiz. Havalar soğuduğu için odun yardımının önemli olacağını düşündük." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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