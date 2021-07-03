Seferihisar Master Cup Futbol Turnuvası Başladı
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Seferihisar Master Cup Futbol Turnuvası Başladı

Seferihisar Master Cup Futbol Turnuvası Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Seferihisar Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası'nda düzenlenen Seferihisar Master Cup Futbol Turnuvası başladı.

Seferihisar Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası'nda düzenlenen Seferihisar Master Cup Futbol Turnuvası başladı.

Seferihisar Belediyesinin desteğiyle Ege Masterlar federasyonun düzenlediği turnuva, Akarca bölgesinde bulunan Şenes Erzik Plaj Futbol Sahasında 15 takımın katılımıyla başladı. İki etap halinde düzenlenecek turnuvada 2 şampiyon çıkacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, "Seferihisar'da gerçekleştirilen spor organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla turnuvalara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Turnuva, 11 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Habermetre

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