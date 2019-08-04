Seferihisar'da "Ata Ekmeği ve Armola Şenliği" yapıldı

Seferihisar'da Topan Karakılçık buğdayı ve yöresel peynir armolanın tanıtımı için üçüncüsü düzenlenen "Ata Ekmeği ve Armola Şenliği", büyük ilgi gördü.

Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi'nde düzenlenen festivale, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir KÖY-KOOP Başkanı Neptün Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Şenlikte, 2011 yılında Tohum Takas Şenliği'nde Gödence köyünde bulunan ve uzun çalışmalar sonucu çoğaltılan Topan Karakılçık buğdayından yapılan ekmekler ile yöresel peynir armola ikram edildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediyelerinin öncülüğünde geliştirilen Karakılçık buğdayı üretimi ve armola peynirinin pek çok ailenin geçim kaynağı olduğunu dile getirdi. Yetişkin, Topan Karakılçık buğdayının sertifikasyon çalışmalarında da sona yaklaştıklarını bildirdi.

Program, Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (SEFTİT), Ulamış Tiyatro Topluluğu tiyatro oyunu ve Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu roman gösterileri ile devam etti. Şenlik boyunca dedelerden kalma 'Şıngırdak' oyunu, selvi altında salıncak, köy seyirlik oyunları oynandı. Etkinlik Seferihisar Belediye Bandosu konseri ile son buldu.

Kaynak: AA