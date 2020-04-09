Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortak bir projeye imza atıyor Seferihisarlıların şampiyonluklara, büyük başarılarla oluşan anılarına ev sahipliği yapmış stadyumunda yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Onlarca yıl toprak saha olarak Seferihisar Gençlik Kulübü'ne ev sahipliği yapmış olan stadyum, 2000 yılında çim saha haline dönüştürülmüş ve ardından üstü kapalı tribün yapılmıştı. Seferihisar futbol A takımı ve genç takımlarının maçlarını oynadığı ve idmanlarını yaptığı saha aynı zamanda yaz ve kış spor okullarına hizmet vermişti. Mevcut çim sahanın yoğunluğu kaldıramaması nedeniyle kullanılamaz hale dönüşen saha yapılan çalışmalarla suni çime kaplanarak yenilendi. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ait olan stadyum Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından günümüz koşulları ve yoğunluğu kaldırabilecek şekilde tüm müsabakalara yeniden ev sahipliği yapabilecek hale getirildi.

"Seferihisar Belediyesi destek verecek"

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaların sonuna geldiğimiz şu günlerde

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İlçe Spor Müdürü Aydın Uyanık, Seferihisar Masterlar Dernek Başkanı Evrim Ataman, Başkan Yardımcısı Umut Peköz'le birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda tesiste Seferihisar Belediyesi'nin de eksikleri tamamlayarak, en kısa zamanda açılması kararına varıldı.

Gerçekleşen görüşmelerde kompleksin ihtiyaçları konuşularak gerekli planlamalar yapıldı.

Stadyum tribünlerinin altında bulunan Fitness salonunun da yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılacağının müjdesi verildi.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Seferihisar Belediyesi olarak, üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız. Seferihisar için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Umarım başlatacağımız bu çalışmalar ile Seferihisar İzzet Gül Stadyumu halkımıza layık hale gelir" ifadelerinde bulundu.

Seferihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Uyanık'ta desteklerinden ötürü Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e teşekkür ederken "Biz burada her kurum ile koordineli çalışıp vatandaşları spor yapmaya teşvik etme amacındayız. Bakanlığımız bu tesisleri vatandaş spor yapabilsin diye açıyor. Bizler de spora aracılık ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler