Seferihisar Belediyesi Uluslararası Bando Festivali başladı
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Seferihisar Belediyesi Uluslararası Bando Festivali başladı

Seferihisar Belediyesi Uluslararası Bando Festivali başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Seferihisar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Seferihisar Belediyesi Uluslararası Bando Festivali açılış töreniyle başladı. Yurtiçi ve yurtdışından gelen bando takımlarının yer aldığı festival halktan büyük ilgi gördü.

Festival, Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünde toplanan kortejin Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürümesiyle başladı. Korteje Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan, yurtiçi ve yurtdışından gelen bando ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karadağ Herceg Novi Bandosu, Edirne Belediye Bandosu ve Seferihisar Belediye Bandosu'nun katılımları ile devam edecek festival 3 gün boyunca renkli performanslara ev sahipliği yapacak.

"Seferihisar'ı bir kültür kenti haline getireceğiz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Karadağ ve Edirne'den gelen sevgili misafirlerimize öncelikle katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. 1926 yılında Atatürk'ün Çeşme ziyareti sırasında aranızda zeybek oynayan var mı sorusuna karşılık ayağa kalkarak zeybek oynayan Seferihisarlı Necati Çınar'ın oyununu beğenen ve 10 lira vererek, bunu gençlere öğretin ve bando kurun diyerek Atatürk'ün talimatı ile kurulan Seferihisar Bandosu ilk defa 11 Nisan 1934 tarihinde ATA'mızı Seferihisar ziyareti sırasında büyük coşku ile karşılamıştı. O günden bugüne çok şey değişti ama tek bir şey değişmedi. Seferihisar'ın ATA'mıza bağlılığı ve belediyemizin spor ile sanata olan desteği. 2013 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in katkıları ile tekrar bir araya gelen Seferihisar Belediye Bandosu bugünde kaldığı yerden ilk günkü coşkusu ile devam ediyor. Uluslararası Bando Festivali'mizi seneye çok daha fazla bando takımını ağırlayarak gerçekleştirmek umuduyla katılan herkese teşekkür ediyorum. Seferihisar'ı kültür ve sanatın başkenti yapmak ve Seferihisar'ı bir kültür kenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Festival Ürkmez çarşı merkezi ve Sığacık Kaleiçi programlarıyla devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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