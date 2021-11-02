Seferihisar Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti Başkan Yetişkin: "Ürkmez bizim için çok önemli"

Seferihisar Belediye Meclisi Kasım ayı Birinci Birleşimi, 2 Kasım Salı günü Ürkmez Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in başkanlığındaki meclis toplantısına başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Ürkmezli vatandaşlar katıldı.

Toplantı 30 Ekim İzmir Depremi'nde yitirilen 117 canın anılması ile başladı.

Seferihisar Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın birinci oturumunda meclis gündeminin değerlendirilmesinin ardından Başkan Yetişkin "Ürkmez bizim için çok önemli. Söz verdiğimiz gibi Ürkmez Hizmet Noktası'nı hayata geçirerek Ürkmezli vatandaşlarımıza daha yakın olduk. Meclis toplantılarımızı periyodik olarak Ürkmez'de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Meclis üyelerimiz ile birlikte Seferihisar için yılmadan ve var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

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