Seferberlik ne demek, ne anlama gelir? Seferberlik hangi hallerde ilan edilir?

Seferberlik, topyekün savaş durumunda ülkelerin ilan ettiği haldir. Devletler, başta askeri olmak üzere tüm alanda hazırlık yapar ve savaşın ihtiyaçlarının karşlanması hedeflenir. Sefer ne demek? Seferberliği kim, nasıl ilan eder?

Seferberlik, sadece silahlı kuvvetler arasında olmayan zaman zaman halkı da kapsayan durumlardır. Seferberlik halinde hak ve hürriyetler kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir. Milletçe, topyekün savaşlara karşı koymak amaçlanır.

SEFERBERLİK NE DEMEK?

Ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

SEFERBERLİK NEDİR?

Topyekün seferberlik de denir. Sefer kelimesi lügatta "yolculuk, savaşa gitme"; seferberlik ise "yolculuğa, savaşa hazır hale gelme" anlamlarına gelir.

Sadece silahlı kuvvetler arasında gerçekleşmeyen, halkı da bağlayan savaşlarda seferberlikler ilan edilir. Bu topyekün savaşa, milletçe karşı koymak için yapılan topyekün hazırlıklara seferberlik adı verildi. Seferberliğin plan ve programları barıştayken yapılarak, zaman zaman yapılan fiili tatbikatlarla uygulamaları kontrol edilir. Seferberlik Dairesi, Asker Alma Dairesi, Askerlik Şubeleri, Mahalli ve Mülki Amirler müştereken çalışarak seferberlik planlarını yaparlar.

SEFERBERLİK NASIL, KİM TARAFINDAN İLAN EDİLİR?

Seferberliğin ilan edilmesi için bir devletin diğer devlet veya devletlerle savaş ihtimalinin kaçınılmaz olması, iç bünyedeki karışıklıkların normal şartlarla karşılanmadığı bir ortamın meydana gelmesi gerekir. Bu durumda Genelkurmay Başkanının mütalaası alınarak, Bakanlar Kurulunca seferberlik uygulamasına karar verilir. Verilen seferberlik kararı Cumhurbaşkanının onayından sonra yürürlüğe girer. Kaldırılması da başkomutan veya Genelkurmay Başkanının mütalaası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunun kararıyla olur. Seferberlik ilanıyla barış zamanında tespit edilen plan gereğince taşınır veya taşınmaz mallardan ihtiyaç duyulanlar silahlı kuvvetlerin emrine verilir.

Seferberlikler; Genel Seferberlik ve Milli Seferberlik olarak uygulama bakımında iki şekilde görülür.

1 - Genel seferberlik: Bütün yurt düzeyinde uygulanır.

a) Kısmi (Bölgesel) seferberlik: Yurdun herhangi bir bölgesinde uygulanır. 2. Kapsam bakımından:

2 - Milli seferberlik: Silahlı Kuvvetler dışında kalan bütün kamu ve özel kuruluşlar ile yurttaşları kapsar.

a) Silahlı Kuvvetler seferberliği: Silahlı Kuvvetlerin barış durumundan sefer durumuna geçirilmesidir. Bu ise iki bölümde yapılır: (1) Personel seferberliği, (2) lojistik seferberliği.