Şefaatli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden "Bir Gün Herkes Kick Boks Yapacak" projesi

ŞEFAATLİ, YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksekokulu Rekreasyon ve Spor Öğrenci Topluluğu sosyal sorumluluk kapsamında "Bir Gün Herkes Kick Boks Yapacak" projesini hayata geçirdi.

Projenin akademik danışmanlığını ve yürütücülüğünü yapan Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Öğretim Görevlisi Metin Gümüşay, projeye okulda bulunan tüm programlardan kick boks spor dalına ilgi duyan öğrencilerin dahil olduğunu söyledi.

Gümüşay, daha önce de "Şefaatlili kadınlar kick boks yapıyor, sağlıklı kalıyor" projesi hazırladıklarını, ilçedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, "Şimdi de okulumuz öğrencilerine yönelik proje hazırladık. Antrenmanlarımızı Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünün savunma ve dövüş sporları uygulama alanında yapıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak. İnanıyorum ki bu proje sayesinde öğrencilerimiz arasından yetenekli sporcular çıkarak ve yapılacak üniversiteler arası müsabakalarda üniversitemizi gururla temsil edecek." dedi.

Öğrencilerin spora yoğun ilgi göstermesinden memnun kaldıklarını dile getiren Gümüşay, "Projemize destek veren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'ya, okul müdürümüz Öğr. Gör. Ahmet Kaşık hocamız ile Şefaatli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rafet Çağlı'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet