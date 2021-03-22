Sefa Sirmen kimdir?

GBHL ve Pacific Hill University Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı, Kocaelispor Başkanlığı, XXII. Dönem Kocaeli Milletvekilliği yapmıştır. Sefa Sirmen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefa Sirmen hayatı ve biyografisi nedir?

GBHL ve Pacific Hill University Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı, Kocaelispor Başkanlığı, XXII. Dönem Kocaeli Milletvekilliği yapmıştır.Sefa Sirmen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sefa Sirmen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEFA SİRMEN KİMDİR?

Mehmet Sefa Sirmen (d. 1949, Gölcük), Türk siyasetçi.

GBHL ve Pacific Hill University Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı, Kocaelispor Başkanlığı, XXII. Dönem Kocaeli Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve 3 Çocuk babasıdır.

1949 yılında Gölcük'ün İhsaniye köyünde doğdu. İlkokulu İzmit'te, ortaokulu Gölcük'te, liseyi Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, Üniversiteyi Açık öğretim Siyasal Bilimler Fakültesi okudu. Tahsil hayatından sonra siyaset ve iş hayatına atıldı. 1971 - 1977 yılında CHP Gençlik Kolu Başkanlığı, 1977 - 1980 yıllarında Gölcük Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1984 yılında SODEP Kurucu Üyesi oldu ve İkinci Başkanlık görevinde bulundu. 1989'da İzmit Belediye Başkanı seçildi. 1993'te İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde, iki kez daha İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 1989 yılında başladığı KEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. 1994 - 1999 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptı. 1989 - 2002 yılları arasında Kocaelispor Kulüp Başkanlığı ve aynı zamanda Kocaeli Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2002 - 2007 yılları arasında Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 2007 Temmuz seçimlerinde milletvekilliğine adaylığını koymayarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için hazırlıklarını sürdürdü. Ocak 2008 - Aralık 2008 arasında bulunduğu il Başkanlığı görevinden, Belediye seçimleri dolayısıyla istifa etti. Evli ve 3 Çocuk babası. 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmit Belediye Başkanlığına aday gösterilmiştir. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde %41.95 oy alarak İzmit Belediye başkanlığını Nevzat Doğan'a karşı kaybetmiştir. Sirmen hakkında kesinleşen 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından 24 Haziran 2016 tarihinde cezaevine girdi.