'Şef Anadolu' Erzurum'a hayran kaldı

19.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:12

Türkiye'de mutfak çevrelerince "Şef Anadolu" ismiyle tanınan ünlü Gastronomi Uzmanı Adnan Şahin, Erzurum lezzetlerine adeta hayran kaldı. Kaleme aldığı yazılardan yaptığı televizyon programlarına varıncaya kadar Gastronomi alanında tartışmasız bir marka olan Şahin, makamında ziyaret ettiği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hem turizm yatırımları övgüsünde bulundu, hem de yöresel lezzetleriyle Erzurum'un bir marka olduğunun altını çizdi. Türk mutfağının yurt dışında tanıtılmasında bile aktif rol oynayan isimlerden olan Adnan Şahin, dünyanın en eski yaşam coğrafyasının Anadolu olduğunu ifade ederek, bu coğrafyada 14 bin yıllık tarihsel derinliği bulunan bir sofra bulunduğunu dile getirdi.



Türk mutfağının dünyaya tanıtılması sürecinde başlıca faktörün turizm olduğunu dile getiren Gastronomi Uzmanı Adnan Şahin, Erzurum'un da bu manada çok büyük mesafeler kaydettiğini söyledi. Erzurum'un başta kış ve kış sporları olmak üzere neredeyse turizmin her alanında ortaya bir iddia koyduğunu vurgulayan Şahin, "Erzurum'da turizme yönelik olarak yapılan yatırımları gördükçe, şehrin aslında çok büyük hedeflerinin olduğunu daha iyi anlamış oldum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bu bakımdan gerçekten de farkını ortaya koymuş ve şehre turizm anlamında yepyeni bir kimlik ve nitelik kazandırmış" diye konuştu.



Erzurum'un bu yönüyle bir fırsatlar şehri haline dönüştüğünü kaydeden Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i tebrik ederken, Başkan Sekmen de, ünlü Gastronomi Uzmanı Şahin'e Erzurum hedeflerinden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Erzurum'un Mutfak Kültürü" adlı kitaptan bahsetti. Erzurum'un on binlerce yıllık tarihi geçmişinin bulunduğuna işaret eden Başkan Sekmen, "Erzurum'dan bahsederken sürekli 'medeniyetler beşiği' ifadesini kullanırız. Gerçekten de bu kadim topraklar birbirinden farklı medeniyetlerin izlerini ve birikimlerini taşıyor. Dolayısıyla şehrimiz turizm alanında olduğu gibi, yöresel lezzetleri ve mutfağı ile ön plana çıkıyor. Öyle ki, bugün Türk mutfağına ait yöresel birçok lezzetin membaını büyük ölçüde Erzurum teşkil ediyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu potansiyelleri değerlendirmeye ve markalaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA