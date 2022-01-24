İSTANBUL (AA) - Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Kabaş'ın 22 Ocak gece yarısından sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği isnadıyla polisler tarafından gözaltına alınıp İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldüğü ve 3 sayfadan ibaret ifadesinin saat 13.30'da bittiği bildirildi.

Kabaş'ın tutuklanmasının AHİS ve AİHM içtihatları ve Anayasa'ya aykırı olduğu savunulan dilekçede, Kabaş'ın tahliye edilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu kaydedildi.

Dilekçede, belgeye dayanmadan bir kişi hakkında "kaçacak", "saklanacak" gibi asılsız iddialarda bulunmanın da iftira ve hakaret niteliği taşıdığı savunuldu.

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret kastıyla bir söz söylemediği iddia edilen dilekçede, "Ancak müvekkilimin sözlerinden büyük bir zorlamayla suç oluşturulmak istenmektedir. Bu isnatlarla sorgulamalar, davalar açılması ve hatta mahkumiyet kararları verilmesi fikir hürriyetinin, ifade hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğurur ki demokratik hukuk devletinde kabulü mümkün değildir." görüşüne yer verildi.

Dilekçede, Kabaş'ın tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi istendi.

Olay

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe bu suçtan 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

"Cumhurbaşkanına hakaretten" daha önce ceza almış

Sedef Kabaş hakkında, 7 Mayıs 2018'de sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda 30 Mayıs 2019'da Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Sedef Kabaş'ın yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiği ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hapis cezasının ertelenmesine karar vermişti.

Mahkeme, hazırladığı gerekçeli kararında Sedef Kabaş'ın paylaşımında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediğinin açık olduğunu ve hakaret içerdiğinin anlaşılması nedeniyle cezalandırıldığını açıklamıştı.

Sedef Kabaş'ın aldığı cezaya yaptığı itiraz ise reddedilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Kabaş'a verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası Kabaş'ın temyiz başvurusu üzerine Yargıtaya gönderilmişti.

Öte yandan, Sedef Kabaş hakkında yine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor.