Sedef İybar kimdir? Demet Akbağ'ın kardeşi Sedef İybar'ın biyografisi!

Demet Akbağ'ın kardeşi olduğunu bildiğimiz Sedef İybar, son zamanlarda gündeme geldi. Yemek kanallarında farklı programlar yapan Sedef İybar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Sedef İybar kimdir? Demet Akbağ'ın kardeşi Sedef İybar'ın biyografisi! Sedef İybar hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demet Akbağ'ın kardeşi olduğunu bildiğimiz Sedef İybar, son zamanlarda gündeme geldi. Yemek kanallarında farklı programlar yapan Sedef İybar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Sedef İybar kimdir? Demet Akbağ'ın kardeşi Sedef İybar'ın biyografisi! Sedef İybar hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEDEF İYBAR KİMDİR?

Sedef İybar, Demet Akbağ'ın kız kardeşidir. Yemekle iç içe olan İybar, Türkmax Gurme kanalında yemek programı sunmaktadır.

Eğitim için New York'a gitmiş ve iki yıl sonra tekrar İstanbul'a dönmüştür.

Yemek kanalında yaptığı yemeklerle tanınmakla birlikte ilişki hayatıyla da gündeme gelmiştir.

Sedef İybar 20 yaşında Şükrü Gürün ile evleniyor ve bu evlilikten Ülker adında bir kız çocukları oluyor. Mutlu giden evliliğin ardından Sedef İybar'ın isteği ile 15 yıllık evlilikleri sona eriyor. Sedef İybar'ın evliliğini sona erdirmesindeki neden, Korkut Ömür' aşık olmasıdır. Birbirlerine aşık olan ikili eşlerinden boşanarak birlikte yaşamaya başlıyorlar.

Korkut Ömür ile Sedef İybar aşkı 19 yılın ardından 2016 yılında, Korkut Ömür'ün isteği ile ani bir şekilde bitiyor. Ömür'ün evliliği bitirme nedeni ise eski karısına dönme isteğidir.

Yaşadığı şok üzerine Sedef İybar, zor günlerini ablası Demet Akbağ ve kızı Ülker'in desteği ile atlatıyor.