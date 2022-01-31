Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı belirtileri nelerdir? Sedef hastalığının tedavisi nedir? Sedef hastalığı bulaşıcı mıdır?

Sedef hastalığı ciltte meydana gelen bir rahatsızlık olduğu için oldukça can yakan bir hastalıktır. Kişinin sosyal hayatını da etkiler. Böyle kısıtlayıcı ve acı veren bir hastalık olduğundan vatandaşlarda sedef hastalığı hakkında araştırmalarda bulunmaktadır. Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığının belirtileri nelerdir? gibi soruları internette araştırmaktadır.Bizler de sizin için bu sorulara cevap verdik. İşte detaylar.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Her yaşta görülebilen tam tedavisi mümkün olmayan ve tekrarlama ihtimali yüksek bir cilt hastalığıdır. Diğer adı psoriasis olan sedef hastalığı deride kızarma ve beyaz pulların oluşması şeklinde baş gösterir. Cilt hücrelerinin normalden daha hızlı çalışması sonucu derinin şeklinin bozulmasına neden olur. Sedef hastalığı genellikle kafa derisinde, dizlerde ve dirseklerde oluşur. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu rahatsızlığı yaşayan insanlar zaten psikolojik ve sosyal açıdan zor bir süreç geçirmektedirler. Yakınları olarak sizlerde bilinçli olarak yaklaşınız.

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sedef hastalığının türleri ve türlere göre de belirtileri vardır. En yaygın olarak görülen tip ise ''plak tipi'' sedef hastalığıdır. Plak tipi sedef hastalığının belirtileri de şu şekildedir:

derideki kırmızı lekeler,

beyaz veya gümüş renkli pullar,

deride kaşıntı ve ağrı,

deride şişlik ve kızarıklık şeklinde sedef hastalığı kendini gösterir.

SEDEF HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Sedef hastalığı ya kalıtsal olarak yada dış çevreden kaynaklanan nedenlerden dolayı oluşur. Kalıtsal olarak aile içindeki bireylerde çıkma ihtimali yüksektir (sepici değildir). Dış nedenler ise söyledir:

Ciltte önceden oluşmuş enfenksiyonlar,

kesik, böcek ısırığı ve güneş yanığı,

stres,

sigara kullanmak,

alkol tüketmek,

ve D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir.

SEDEF HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Sedef hastalığı tamamiyle tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. İlaçlı ve doğal olarak hastalık hafifleterek azaltılabilir. Sedef hastalığıyla mücadeleyi üç gruba ayırabiliriz. Bunlar şöyledir:

topikal tedavi

sistemik ilaçlar

ışık tedavisi şeklindedir.

1- Topikal tedavi

Sedef hastalığında kullanılan kremler ve jeller bu tedavi yöntemi adı altında toplanmıştır. Hafif seviyedeki sedef hastalarında kullanılır. Topikal tedavi yöntemleri şu krem ve jelleri içerisine alır:

Topikal kortikosteroid

Topikal retinoid

Nemlendiriciler

D vitamini takviyeleri

Salisilik asit

Antralin

2- Sistemik ilaçlar

Sistemik ilaçlar daha çok sedef hastalığında daha önceden kullanılan yöntemlere cevap vermeyen hastalarda kullanılır. Bu ilaçların çok ciddi yan etkileri vardır. Doktor gözetiminde dikkatli şekilde kullanılmaları gerekmektedir. Kullanılan sistemik ilaçlar şu şekildedir:

Retinoidler, doğum sorunları da dahil olmak üzere ciddi yan etkilere sahip bir ilaçtır, bu nedenle hamile olan veya çocuk sahibi olmayı düşünen kadınlar için önerilmez.

Metotreksat kemik iliklerine, karaciğer ve akciğer ile ilgili sorunlarına yol açabilen bir ilaçtır. Doktor gözetiminde kullanılması gerekir.

Siklosporin ve

biyolojiklerdir.

3- Işık tedavisi (fototerapi)

Sedef hastalığında ışık tedavisi de kullanılmaktadır . Uygulanan tedavide yapay ultraviyole (UV) veya doğal ışık kaynakları kullanılmaktadır. Güneş ışığı, sağlıklı cilt hücrelerine zarar veren ve hücrelerin düzensiz olarak üretimine neden olan aşırı aktif beyaz kan hücrelerini etkisiz hale getirir . Bu iki ışık kaynağı da , hafif ila ortadüzey sedef hastalığı olan belirtilerin azaltılmasında yardımcı olabilir.

NOT : Tüm sağlık problemlerinizde öncelikle doktorunuza başvurunuz.

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