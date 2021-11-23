Sedaya Sayan Havvanur olayı nedir? Havvanur kimdir?
Star TV'de ekrana gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan programında Havvanur konusu ele alındı. Konu, izleyicilerin de ilgi odağı olurken Seda Sayan Havvanur olayı nedir, merak edildi. Peki, Seda Sayan Havvanur olayı nedir?
Seda Sayan Havvanur olayı izleyicilerin merak konusu oldu. Konu hakkında detaylar araştırılırken Seda Sayan Havvanur olayı nedir merak edildi: İşte Seda Sayan Havvanur olayı hakkında detaylar…
SEDA SAYAN SAFİYE HAVVANUR NEDİR?
Ahmet, Murat'ın kız kardeşi Havvanur'u kaçırmıştı. Yaşananlardan sonra Havvanur ve Murat çifti Sedaya Sayan'ın programına katılarak barışma ortamı aradı. Ancak Havvanur'un ağabeyi barışmaya yaklaşmadı.
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