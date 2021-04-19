Sedat Sakmar Toqtir kimdir? Ünlü yayıncı Toqtir Twitch, YouTube kanalı!

Türkiye'nin en çok tanınan Twitch yayıncılarından biri olan Toqtir, yayınlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Twitch yayınları ve YouTube'da paylaştığı içeriklerle büyük kitlelere hitap eden yayıncı Toqtir kimdir, kaç yaşında?

Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin en başarılı yayıncıları arasında yer alan Toqtir adıyla bilinen Sedat Sakmar kimdir? Sedat "Toqtir" Sakmar Twitch hesabı nedir?

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncıların olan Sedat Sakmar, sosyal platformlarda Toqtir adını kullanmaktadır. Toqtir evli mi, çocuğu var mı? Detaylar haberimizde!

SEDAT SAKMAR (TOQTİR) KİMDİR?

Popüler Twitch yayıncısı Sedat Sakmar 23 yaşındadır. Kendisi bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da, fotoğraflarda ve yayınlarda görülen kadarıyla Toqtir'ın yaklaşık 1.90 civarı bir boyu olduğu tahmin ediliyor. Yayınlarında sıklıkla ailesi yapan Toqtir, kızına özellikle yayılarında yer vermektedir. Kızının ismi Katya'dır. Yayınlarında kızını uyutmaya çalışması, yemek yedirmeye çalışması gibi pek çok eğlenceli ve sevimli videosu bulunmaktadır. Eşinin ismi İrem Sakmar'dır, ayrıca eşi de Twitch yayıncılığı yapıyor. İrem Sakmar'ın Twitch kullanıcı adı ise clumsykitteh'tir. Toqtir Twitch'te genellikle sohbet tarzı yayınlar yapıyor. Fakat ünlü yayıncı çeşitli bir çok oyunu da yayınlarında oynamaktadır.

TOQTİR TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 184 bin'den fazla takipçisi olan Toqtir, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı Toqtir'dır. Ek olarak YouTube'da 22 bin'den, Instagram'da 39 bin'den, Twitter'da ise 20 bin'den fazla takipçisi vardır.