Sedat Peker nerede? Sedat Peker hangi ülkede? Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında olan Sedat Peker, daha önce aynı suçtan hüküm giymiş; 2014'te cezaevinden çıktıktan sonra çeşitli organizasyonlarda ödül almıştı. 1990'lardan bu yana "mafya operasyonlarının" en önemli isimlerinden olan Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nerede? Sedat Peker hangi ülkede? Sedat Peker hakkında yakalama kararı

İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Organize suç çetesi lideri Sedat Peker'e yönelik açıklama yapmıştı. Konuyla ilgili yeni haberler, detaylar yakından takip ediliyor. Peki, Sedat Peker son dakika yakalandı mı? Sedat Peker neden kaçtı, nerede yaşıyor? İşte detaylar...

SEDAT PEKER NEREDE?

Çektiği videolar ile Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Dubai'de olduğu belirlendi. Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı.

SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Organize suç çetesi lideri Sedat Peker'e yönelik açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Güvenlik güçlerimiz, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber etmektedir. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir.

Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir.

Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.

Güvenlik güçlerimizin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişiler, dönem dönem "örtüleme yöntemi" olarak adlandırdığımız bir yöntemle kamuoyuna "faaliyetlerinden uzaklaştığı" izlenimini vermek isterler. Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder.

Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür.

Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır.

Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir.

Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu,

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında yakalama kararı çıkardı.

Savcılıktan gelen talep doğrultusunda çıkarılan kararda, Peker'in yurtdışında olmasının göz önünde bulundurulduğu bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüpheli Reis Sedat PEKER'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."