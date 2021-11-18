Sedat Peker'le fotoğrafları vardı! Azerbaycanlı suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı

Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan Azerbaycanlı suç örgütü lideri Ilgam Gadhziev 15 Kasım'da İzmir'de gözaltına alındı. Gadhziev'in daha önce Sedat Peker'le çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı.

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ YAKALADI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İzmir'de gözaltına alınan Ilgam Gadhziev, sınır dışı edilecek. Gadhziev'in bir süre önce sahte pasaportla Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Silah kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle Interpol araması olan Gadhziev, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım'da yaptığı operasyon ile yakalandı.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Rusya ve Fransa tarafında, Interpol araması olan Gadhziev için iade işlemleri başlatıldı. Azerbaycanlı suç örgütü liderinin, hakkında arama kararları olan iki ülkeden birine iade edilmesi bekleniyor. Ilgam Gadhziev'in, suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile birlikte çekilmiş görüntüleri bulunuyor.

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