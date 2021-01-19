Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi
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Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi

19.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:19

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Sedat Peker ülkede kalış amacına aykırı davrandığı gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker'in bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildiği öğrenildi. Ülkenin İçişleri Bakanlığına ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Peker'in sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanımı gösterildi.

İşte bakanlığın sitesinden yapılan o açıklama;

Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi

MAKEDON BASINI DA HABER YAPTI

Sedat Peker'in sınır dışı edilmesi Makedonya'da yayın yapan birçok haber sitesine de konu oldu. Konuyla ilgili çıkan haberlerde "Polis, Türk kökenli tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı.

PEKER'E YAKIN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sınır dışı edildiği haberleriyle ilgili Sedat Peker'den herhangi bir açıklama gelmezken, Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Onur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güzel günlerde birlikteyken hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur. Allah'a şükürler olsun. Bu kahpe sistemde biz biriz beraberiz" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi
Haber Yorumları (1)
DETE: Secim icin cagırmışlardır herkesi tehdit ediyor elini kolunu sallaya sallaya geziyor el oglu gezdirmez türkiyede yaparsın ancak bunlar
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