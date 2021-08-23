Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçili sosyal medya hesabı kapandı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı kapandı. Konuya ilişkin Peker'den herhangi bir açıklama gelmedi.
YouTube üzerinden yayınladığı videolarla gündemi meşgul eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya hesabına ulaşılamıyor.
PEKER'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Instagram hesabından Sedat Peker'in kullanıcı adı girildiğinde "Kullanıcı bulunamadı" uyarısıyla karşılaşılıyor. Söz konusu engele neyin neden olduğu bilinmezken Peker cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.