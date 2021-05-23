Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız
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Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız

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Sedat Peker'in, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın öldürülen eşi Savaş Buldan'la ilgili iddialarına Pervin Buldan'dan açıklama geldi. Buldan, sosyal medya hesabından, "Cinayeti işleyenler göstermelik yargılandı ve beraat etti. Şimdi yeniden başa dönüyoruz ve yargılanmaları için girişimde bulunacağız" açıklamasını yaptı.

Sedat Peker, yayınladığı son videoda; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın ölümüyle ilgili iddiada bulundu.

PEKER, AĞAR'I SUÇLADI

Sedat Peker, bugün yayınladığı videoda, "Bu Mehmet Ağar var ya Mehmet Ağar. Emniyet müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları, Behçet Cantürk'ü, Hüseyin Baybaşin, Savaş Buldan... Hepsinden para alıyordu. Ağar en son siyasete girince, hayali cumhurbaşkanlığı, geçmişini temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı, o zaman Tansu Çiller'i ikna etti, sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni, 'devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir' şeklinde sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar öldürmeye. Vallahi vatan millet için yapmadı, kendi geçmişini temizlemek için" iddialarını ortaya attı.

"YARGILANMALARI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ"

Peker'in bu iddialarının ardından HDP'li Pervin Buldan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü. Cinayeti işleyenler göstermelik yargılandı ve beraat etti. Şimdi yeniden başa dönüyoruz ve yargılanmaları için girişimde bulunacağız."

Sedat Peker'in Savaş Buldan'la ilgili iddialarına Pervin Buldan'dan açıklama geldi: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız
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