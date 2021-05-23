Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
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Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Baskın anın görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi.

KAMERALARA YANSIDI

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şahısların gözaltına alındığı anlar da kameralara yansıdı.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Haberler
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