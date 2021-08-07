Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
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Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, sosyal medya hesabından Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Peker, Uygun'un istediği gibi Adli Tıp raporu çıkarabildiğini ve daha önceki suçlamalardan bu şekilde yakayı kurtardığını öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde "Ümitcan Uygun'un nasıl tutuklanmadığını, sistemin nasıl çürüdüğünü kayıtlarla açıklayacağım" diyen Sedat Peker, konuyla ilgili olarak bir dizi paylaşım yaptı.

Peker paylaşımlarında, Ümitcan Uygun'un babası vasıtasıyla Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp raporlarını istediği gibi hazırlattığını ve suçlamalardan bu şekilde kurtulduğunu iddia etti.

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı

UYGUN, İLK OLARAK ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELDİ

Ümitcan Uygun, ilk olarak Aleyna Çakır ismini kullanan sevgilisi Sema Esen'in evinde ölü bulunmasıyla gündeme geldi. Uygun, 3 Haziran 2020'de sevgilisinin evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtırmış ve Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Uygun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

ACILI AİLE ADALET ARAMIŞTI

Kızlarının ölümünde Ümitcan Uygun'u sorumlu tutan Çakır'ın acılı ailesi ise Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Uygun'un kızlarının ölümünde şüpheli olduğunu söyleyen aile, daha önce kızına şiddet uygularken canlı yayın yapan Uygun'un cezasını çekmesin istemişti. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü için başlatılan soruşturma kapsamında genç kızın vücudundan doku ve sperm örnekleri alınmıştı. Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞTI

Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 10 Ocak'ta yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Ölümünden önce Aleyna Çakır'a uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava devam eden Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi.

ESRA HANKULU'NUN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI TUTUKLANDI

Uygun son olarak geçtiğimiz günlerde odasında ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile yeninden gündeme geldi. Hankulu ile geceyi aynı odada geçirdiği öğrenilen Uygun, gözaltına alındı, ardından da tutuklandı.

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