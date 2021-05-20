Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi

Son dönemde Youtube üzerinden yayınladığı videolardaki iddialarıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel, sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya çıkarıldı. Peker'in kaldığı oteli ele veren detay bambu ağaçları oldu. Dubai'deki 4 yıldızlı otelin gecelik fiyatının ise 919 lira ile 1159 lira arasında değiştiği öğrenildi.

Youtube'den yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialarla son dönemde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel, sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde ortaya çıktı.

VİDEOLARI ÇEKTİĞİ MASA GÖRÜLDÜ

Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde konakladığı belirtilen Peker'in adresini değiştirip değiştirmediği bilinmiyor ancak Peker'in videolarını çektiği bambu ağaçlarla çevrili masanın olduğu kısım, otelin tanıtım filminde net olarak görülüyor.

REZERVASYON SİTELERİNDE GECELİĞİ 1159 LİRA

4 yıldızlı olduğu öğrenilen otelin fiyatı, rezervasyon sitelerinde gecelik 919 ile 1159 lira arasında değişiyor. Rezervasyon sitelerinde de en fazla dikkat çeken detay, Peker'in videolarında arkasında yer alan bambu ağaçlarından yapılan dekor oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oteli bambu çubuklardan tanıdığını söyledi.