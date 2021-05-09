İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde kendisine gönderme yapıldığını iddia ettiği sahne ortaya çıktı.

Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında sosyal medya üzerinden bir video serisi yayınlamaya başlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son videosuyla yine dikkat çeken konuları gündeme taşıdı. Peker, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki bir sahnede, kendisine gönderme yapılmasına tepki gösterdi.

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi ile ilgili konuşan Sedat Peker, kendisine bir gönderme yapıldığını söyleyerek, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur.'" diye konuştu.

"OKTAY KAYNARCA'YI ARADIM"

Peker, "Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

"İYİ TETİKÇİ AMA KONUŞUYOR"

Dizide, kadroya sonradan dahil edilen 'Şoför Peker' karakteri için "Onların içinde zayıf halka Peker İshak. İcraatı var oradan biliyorum. İyi tetikçidir ama konuşuyor yani" tanımlaması yapılmıştı.