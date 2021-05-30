Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var
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Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var

Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var
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Son dönemde ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker, bugün "Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar" başlıklı 8. videosunu yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde kendisinin ortaya attığı iddialara yanıt vermek üzere katıldığı programı hedefe koyan Peker, programda yer alan gazeteciler için de sert ifadeler kullandı.

YouTube üzerinden yayınladığı videolar ve iddialarıyla Türkiye'de büyük tartışma yaratan Sedat Peker, bugün "Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar" başlıklı 8. videosunu yayınladı. Peker'in hedefinde bu kez son dönemde tartışma yaşadığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı program ve kendisine iddialarla ilgili sorular yöneltmek için canlı yayına katılan gazeteciler var.

"IŞIK TUTULMUŞ TAVŞAN GİBİ KALDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda gazeteciler Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy, Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlamıştı. Soylu'nun kendisi hakkında ortaya atılan iddialara karşı açıklamalarda bulunduğu program ve orada yer alan gazeteciler, Peker'in hedefinde yer aldı.

Sorulan soruları beğenmeyen Peker, şunları söyledi: "Saymaz hazırlanmıştı belli, tam girecekti konuya tak kaldı. 'Dur dedi niye sinirleniyorsun?' dedi. O da ışık tutulmuş tavşan gibi kalakaldı. Daha da bir şey diyemedi. 'Ne yapsaydık?' diyor. E kalkıp gitseydin masadan. O 2 buçuk saat konuşmuş, sizler ikişer dakika. Ayıp ya. Bir de 'O suç örgütü lideri zaten' diyorsunuz bana bir de. Nasıl gazetecisiniz sizler."

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