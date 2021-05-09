Sedat Peker 3. videosunda itiraf etti: Eski vekil Feyzi İşbaşaran'ın karakolda kemiklerini kırdırdım
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Sedat Peker 3. videosunda itiraf etti: Eski vekil Feyzi İşbaşaran'ın karakolda kemiklerini kırdırdım

Haberler.com - Haberler | Politika

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı yeni videoda eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ı karakolda darp ettirdiğini açıkladı. Peker, "Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilinin, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım, yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım, pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker, "Derin devletçiler, pelikancılar; Bir tripoda, bir kameraya yenileceksiniz" başlığı ile yeni video yayınladı. Peker, eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ı karakolda darp ettirdiğini söyledi.

Peker, videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi hakkında hakaretler ettiği için Feyzi İşbaşaran'ı karakolda avukatına darp ettirdiğini açıkladı. Peker, "Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilinin, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım, yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım, pişman değilim. Karıya, kıza, anaya kötü laf olmaz" ifadelerini kullandı.

Peker, İşbaşaran'ın darp edilmesi konusunda şu an AK Parti MKYK'sında bulunan bir hemşerisinin ricacı olduğunu belirtti.

"İŞBAŞARAN'A KARAKOLDA DARP" OLAYI NE?

Eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İşbaşaran, bulunduğu karakolun önünde ve adliyeye sevk edildiği sırada onlarca kişinin protestosuna maruz kalmıştı.

İşbaşaran, adliyeye sevk edilirken kalabalık bir grup polis aracını yumurta yağmuruna tutmuştu. İşbaşaran, adliye girişinde iki kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Ayrıca İşbaşaran'ı Sedat Peker'in avukatı İsmail Barbaros Aslan'ın da karakolda darp ettiği söylenmişti.

Sedat Peker 3. videosunda itiraf etti: Eski vekil Feyzi İşbaşaran'ın karakolda kemiklerini kırdırdım

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