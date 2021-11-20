Sedat Mat gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Sedat Mat gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sedat Mat gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin sevilen esnaflarından uzun yıllar meşrubat ve tüp gaz ana bayiliği işiyle uğraşan Sedat Mat yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin sevilen esnaflarından uzun yıllar meşrubat ve tüp gaz ana bayiliği işiyle uğraşan Sedat Mat yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Sedat Mat'ın cenazesi İzmir'den getirildiği Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Ayvalık İlçe Merkez Saatli Camii'ne götürüldü.

Cenazede; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle oldukça kalabalık vatandaş topluluğu hazır bulundu. Cenaze töreninde Sedat Mat'ın oğlu Özenç Mat ve Mat Ailesi'nin üzüntüsü yürek parçladı.

Cenaze, öğle namazının ardından gözyaşları arasında Ayvalık Kabristanı'nda toprağa verildi. - BALIKESİR

Sedat Mat gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Sedat Mat gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Sedat Mat gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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