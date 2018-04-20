Sedaş'ın Bir Kapak Bir Kapak Daha Projesine Büyük Destek

50 SU BİDONU KAPAK TOPLADI…

"Bir kapak bir kapak daha özgürlük olsun" sloganıyla sürdürülen projede Sakarya İli, Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan Kadir Kandemir (51), engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınması için 50 bidon dolusu mavi kapak topladı ve SEDAŞ'a teslim etti. Daha önce de bu şekilde biriktirdiği plastik kapakları farklı yerlere bağışladığını belirten Kandemir, bu sefer SEDAŞ'ın sürdürdüğü başarılı çalışmaya destek olmak istediğini belirterek, SEDAŞ Kaynarca Müşteri Hizmetleri Merkezine getirdiği kapakları SEDAŞ'ın desteği ile SEDAŞ Genel Müdürlüğüne götürdü ve burada projeyle ilgilenen yetkililere teslim etti.

ÇEVRE İÇİN VE ENGELLERİ AŞMAK İÇİN…

Kaynarca'da çiftçilik yapan Kadir Kandemir, engelli vatandaşlara destek olmak için topladığı mavi kapaklar için "Engelli bir vatandaşa destek olabileceksem ne mutlu bana" diyor. Kapakları su bidonlarının içerisine dolduran Kandemir, 10 aylık süre içerisinde 50 bidon kapak biriktirdiğini söylerken, kapakları Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (SEDAŞ) düzenlediği kampanya kapsamında ilgililere teslim etmek beni de sevindirdi. Çevreye ve geri dönüşüme katkı sağlayarak, bu kapakları 10 ayda engelli bireylere destek amaçlı topladım. Yetkililere teslim ettim. Engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalyelere kavuşmalarından mutluluk duyacağım" dedi. SEDAŞ yetkilileri, Kadir Kandemir'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.