Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış

9 Eylül günü kaldığı günlük rezidansta hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

"UYUŞTURUCU ALIP BİRLİKTE OLDUK"

Sedanur Şen'in yanında bulunan erkek arkadaşı Serdar Yazıcı ifadesinde, "Sedanur kız arkadaşım olur. 8 Eylül günü birlikte günü birlik olarak kiraladığım rezidansa gittik. Gece uyuşturucu aldık. Sonra birlikte olduk. Öğle saatlerinde görevli çıkış için telefonla aradığında uyandım. Sedanur hareketsiz yatıyordu. Sonra görevlilere haber verdim" dediği öğrenildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Rezidans görevlisi ise olay yerine gelen polislere, "Odaya geldiğimde genç kadının yatakta hareketsiz yattığını görünce 112 yi aradım. O sırada Serdar adlı kişinin tabanca ve uyuşturucuyu çantasına koyduğunu gördüm" dediği öğrenildi. Polisin çantada yaptığı aramada bir adet tabanca ve 4 mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen Serdar Yazıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOL KOLUNDA İĞNE İZİ GÖRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemede Sedanur'un sol kolunda iğne izi olduğu görüldü. Herhangi bir darp izine de rastlanmayan Sedanur Şen'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN ÇİP TAKTIRMIŞ

Sedanur Şen'in uyuşturucudan kurtulmak için tedaviye başladığı ve ölmeden 11 gün önce de çip taktırdığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri