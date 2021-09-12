Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış - Haberler
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Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de kaldığı rezidansta ölü bulunan 24 yaşındaki Sedanur'un ölmeden 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için çip taktırdığı öğrenildi. Sedanur'un yanında bulunan erkek arkadaşı ise, "Sedanur kız arkadaşım olur. Olay günü günlük ev kiraladık. Gece uyuşturucu aldık birlikte olduk yattık. Kalktığımızda da hareketsiz yatıyordu" dediği öğrenildi. Kendisine ait çantada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu da bulunan erkek arkadaş ise serbest bırakıldı.

9 Eylül günü kaldığı günlük rezidansta hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

"UYUŞTURUCU ALIP BİRLİKTE OLDUK"

Sedanur Şen'in yanında bulunan erkek arkadaşı Serdar Yazıcı ifadesinde, "Sedanur kız arkadaşım olur. 8 Eylül günü birlikte günü birlik olarak kiraladığım rezidansa gittik. Gece uyuşturucu aldık. Sonra birlikte olduk. Öğle saatlerinde görevli çıkış için telefonla aradığında uyandım. Sedanur hareketsiz yatıyordu. Sonra görevlilere haber verdim" dediği öğrenildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Rezidans görevlisi ise olay yerine gelen polislere, "Odaya geldiğimde genç kadının yatakta hareketsiz yattığını görünce 112 yi aradım. O sırada Serdar adlı kişinin tabanca ve uyuşturucuyu çantasına koyduğunu gördüm" dediği öğrenildi. Polisin çantada yaptığı aramada bir adet tabanca ve 4 mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen Serdar Yazıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOL KOLUNDA İĞNE İZİ GÖRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemede Sedanur'un sol kolunda iğne izi olduğu görüldü. Herhangi bir darp izine de rastlanmayan Sedanur Şen'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN ÇİP TAKTIRMIŞ

Sedanur Şen'in uyuşturucudan kurtulmak için tedaviye başladığı ve ölmeden 11 gün önce de çip taktırdığı öğrenildi.

Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
tövbekar 34:seytan insanogluna düsman oldu ve yemin etti ve dediki and olsun bednde insanoglunu azdiracagim günah isletip cehenneme gitmesii icin elimden geleni yapacagim alkol uyusturucu ve zinanin sonu cehenneme variyor malesef hayatta olanlar firsat var iken tövbe edin kötülüklerden haramlardan uzak durun ALLAH cok bagislayan affedicidir
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Haber: Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış - Haberler
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