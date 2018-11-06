Seda Üren, Asena'nın Vurulma Anı ile İlgili İlk Kez Konuştu!
Şarkıcı Seda Üren, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında oryantal Asena'nın vurulma olayıyla ilgili ilk kez konuşarak, "Aynı arabadaydık menajeri, ben, basın danışmanımız ve Asena vardı." dedi.
2. Sayfa programına katılan şarkıcı Seda Üren şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Seda Üren, canlı yayında oryantal Asena'nın vurulma anını anlattı.
"ŞAHİT OLDUĞUM ŞEYLER VAR"
Seda Üren Asena'nın vurulma olayını şu şekilde anlattı: "Ben hiç şiddete maruz kalmadım. Dünya bu, hiç kimse büyük konuşmayacak. Ama gördüğüm ve şahit olduğum şeyler var. Mesela Asena yanımda vuruldu. Aynı arabadaydık menajeri, ben, basın danışmanımız ve Asena vardı.
"TAK TAK KIZI VURDU BACAĞINDAN"
Garaja girdik arabadan indiğimiz anda biri geldi, tak tak tak kızı vurdu bacağından, Asena bayıldı. Bu kız bunu yaşadı. Mesela ben üç ay boyunca arkama bakarak yürüdüm. Artık tik olmuştu sanki arkamdan biri geliyor gibi hissediyordum. O anın korkusu bana yetti.
"O GECE SABAHA KADAR UĞRAŞTIK"
Asena'nın yaşadığı sıkıntıyı düşünün bir de. Sadece Asena için değil kim olursa olsun çok zor. O an şoka giriyorsun, kaskatı oluyorsun. Çok acı bir olay. O gece sabaha kadar savcılık, ifade bir sürü uğraştık, çok zor bir süreçti."
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tamam da vurulduğunu herkes biliyor sanki çok önemli birşey açıklayacakmış gibi gündeme gelmek için yapılmış bir hareket.sen kimin ne için vurduğunu anlat maçan yiyorsaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HAYATINIZ PALAVRA AMA BURASI TÜRKIYE YALANSIZ GÜNÜMÜZ VARMI MAGAZINE KONU SIZLERE REKLAM MILLETE DEDIKODU LAZIM OLDUGU SÜRECE AYNEN SALLAMAYA DEVAMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunu ayagindan yanlislikla vuran kasap aslinda bunu alnindan vurup sucuk yapacacti ama son anda insan oldugunu fark edip silahi indirirken silah ates aliyor az kalsin kahvaltimizi asenayla yapacaktikCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ne arabası yahu şişli günay restoranın önünde kalabalığın içinde sıktılar ayağına kamerlar da kayıttaydıCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırTRUTH: Ibo nun eski eşi ile karıştırıyorsun.4 1 Yayından Kaldır