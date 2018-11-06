Seda Üren, Asena'nın Vurulma Anı ile İlgili İlk Kez Konuştu!

2. Sayfa programına katılan şarkıcı Seda Üren şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Seda Üren, canlı yayında oryantal Asena'nın vurulma anını anlattı.

"ŞAHİT OLDUĞUM ŞEYLER VAR"

Seda Üren Asena'nın vurulma olayını şu şekilde anlattı: "Ben hiç şiddete maruz kalmadım. Dünya bu, hiç kimse büyük konuşmayacak. Ama gördüğüm ve şahit olduğum şeyler var. Mesela Asena yanımda vuruldu. Aynı arabadaydık menajeri, ben, basın danışmanımız ve Asena vardı.

"TAK TAK KIZI VURDU BACAĞINDAN"

Garaja girdik arabadan indiğimiz anda biri geldi, tak tak tak kızı vurdu bacağından, Asena bayıldı. Bu kız bunu yaşadı. Mesela ben üç ay boyunca arkama bakarak yürüdüm. Artık tik olmuştu sanki arkamdan biri geliyor gibi hissediyordum. O anın korkusu bana yetti.

"O GECE SABAHA KADAR UĞRAŞTIK"

Asena'nın yaşadığı sıkıntıyı düşünün bir de. Sadece Asena için değil kim olursa olsun çok zor. O an şoka giriyorsun, kaskatı oluyorsun. Çok acı bir olay. O gece sabaha kadar savcılık, ifade bir sürü uğraştık, çok zor bir süreçti."