Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
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Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, iki flörtünün evli çıkmasından dolayı tanıştığı erkeklerden T.C numarası istediğini söyledi. Sayan, "Yeni tanıştığım erkeklerden ilk olarak T.C. no istiyorum çünkü tanıştığım iki erkek evli çıktı. "Defol git!" yazdım engelledim" dedi.

24.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:05

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan sanatçı Seda Sayan ilginç açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa programına Bodrum'dan bağlanan Seda Sayan,"Yeni tanıştığım erkeklerden ilk olarak T.C. no istiyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Evet araştırdım. 2'si evli çıktı. "Defol git!" yazdım engelledim" dedi.

"BEN BONKÖRÜM ZATEN"

Kalbini çalabilecek erkeği de tarif eden Sayan, esmer ve zeki olması gerektiğini belirtti. Sevgili adayının tutumlu olmasını isteyen Sayan, "Ben bonkörüm zaten. O tutumlu olsun." dedi.

GEORGE CLOONEY HAYRANI

Ses tonunun önemli bir detay olduğuna dikkat çeken sanatçı, en beğendiği erkek oyuncunun da George Clooney olduğunu söyledi.

Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
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