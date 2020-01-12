Seda Sayan sözünü tuttu!
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Seda Sayan sözünü tuttu!

Seda Sayan 'O Ses'in yılbaşı çekimlerinde 'Biz Böyleyiz' filminin oyuncularını kendi takımına almak istemişti.

12.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:42
Seda Sayan sözünü tuttu!

'O Ses'in yılbaşı çekimlerinde 'Biz Böyleyiz' filminin oyuncularını kendi takımına almak istemişti. Bunun için de Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, ve 'a, kendi takımını seçmeleri halinde tatili söz vermişti. 4 oyuncu da "Paris'e gidiyoruz" diyerek Seda Sayan'ı seçmişti.



Seda Sayan sözünü tuttu


Sosyal medya bunun gerçek olup olmadığı üzerine tartıştı. Şebnem Bozoklu, "Planı yaptık. Hepimizin uygun olduğu mart ayında gideceğiz" diyerek Seda Sayan'ın verdiği sözü tuttuğunu açıkladı. 4 kişilik Paris tatili uçak, konaklama, yeme-içme 100 bin TL'ye geliyor.

Kaynak: Hürriyet

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