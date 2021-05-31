Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, aslen nerelidir?
Gelinim Mutfakta isimli programla izleyiciyle buluşan ekranların sevilen ismi Seda Sayan, son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemikle birlikte internetten en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Peki Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, aslen nerelidir?
Gelinim Mutfakta isimli programla izleyiciyle buluşan ekranların sevilen ismi Seda Sayan, son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemikle birlikte internettenen çok aratılan isimler arasında yer almakta. Peki Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, aslen nerelidir?
SEDA SAYAN KİMDİR?
30 Aralık 1962 yılında İstanbul'da doğan, Aysel Gürsaçerbilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.
Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.
Özel hayatı
Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
DİSKOGRAFİ
Albümler
1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)
1985: Anılarım
1987: Seda Sayan'la Başbaşa
1989: Seviyor musun?
1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)
1990: Ya Benim Olursun
1991: Git Demesi Kolay
1992: İşte Seda Sayan
1993: Yeter ki İste
1994: Vız Gelir Her Şey
1996: Ah Geceler
1997: Sensizliğe Yanarım
1999: Ben Sana Demedim mi?
2001: Var Mısın?
2004: Sıkı Sıkı
2005: Bebeğim
2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma
2009: Aşkla
2012: Seda Sayan 2012
EP'leri
2014: Hatıran Yeter
2017: Seni Seviyorum
Tekliler
2011: İftira
2012: Yağmur Altında Eriyorum
2016: Karagözlüm Ölesim Var
2017: Tabi Tabi
2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)
2019: Son Sözüm
2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)
2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)
2020: Düşerim
2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)
FİLMOGRAFİ
1983 Yorgun Seda
1984 İmparator Nevin
1986 Saide Güzide
1993 Üç İstanbul
1993 Geceler Seda
1997 Sırtımdan Vuruldum Gülnaz
1999 Evimiz Olacak mı? Filiz
2002 Reyting Hamdi Kendisi Konuk oyuncu
2002 Hastayım Doktor Bihter Can
2004 Yabancı Damat Kendisi Konuk oyuncu
2005 Hababam Sınıfı 3,5 Deli Bedriye
2007 Fedai Yıldız Akar
2008 Akasya Durağı Kendisi Konuk oyuncu
2012 İkizler Firarda Biletci
2018 Jet Sosyete Kendisi 20. bölüm
TV programları
Seda - Osman Show, Kanal 6
Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)
Yetiş Bacım, TGRT
Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)
Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)
Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)
Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)
Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)
Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009-27 Kasım 2009)
Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010-24 Haziran 2011)
Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011-28 Ekim 2011)
Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011-13 Temmuz 2012)
Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012-5 Temmuz 2013)
Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013-30 Mayıs 2014)
Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014-10 Ekim 2014
Evleneceksen Gel, Star TV, Show TV (2015-2017)
O Ses Türkiye, TV8 (2018-2020)
Yemekteyiz, TV8 (2019-2020)
Seda Sayan'la Çılgın Sayısal Loto, TV8 (2020-2021)
Gelinim Mutfakta, Kanal D (1 Ocak 2021-günümüz)