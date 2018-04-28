Seda Sayan Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Kaldırıldı
Seda Sayan, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Kadırgalı hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Seda Sayan nam-ı diğer Kadırgalı karın ağrısı şikayetiyle Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.
"APAR TOPAR HASTANEDEYİZ"
Hastane odasında kolunda serumlarla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sayan, paylaşımına "Apar topar hastanedeyiz!" notunu ekledi.
İşte Seda Sayan'ın hastane odasından paylaştığı fotoğrafı:
APANDİST AMELİYATI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
Öte yandan magazin çevrelerinde ünlü sanatçının apandist ameliyatı olduğu ve önümüzdeki günlerde Show TV'de yayınlanan programına bir süre ara vereceği iddia edildi. Ancak konuyla ilgili Seda Sayan'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
YORUMLAR (99)
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Daha. Beter ol entel dantel. Seda Bi bitmediniz ..))Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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Profilden cek daha guzel cikarim demişCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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24 HAZIRAN R.T.E .CUMHURBASKINIMIZ BALKON KONUŞMASINA DAVETLISINIZ ...Cevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN GÜZEL YÜZLÜ KADIN KARÇ KİŞİYİ EVLENDİRDİ YOVA SAHİBİ YAPDI NE KADAR İNSANIN DUASINI ALDI MEKANIN CENNET OLSUN GERİDE KALANLARA ALLAHTAN SABIR DİLERİMCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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Ülkemizde felaket olsa yarısı ölse bunlar hoplayıp zipliyor umurlarında değil şimdide biz hoplasak ziplasak suç. ..Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır