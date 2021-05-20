Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan aslen nereli?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı sunucusu, şarkıcı, oyuncu Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Peki, Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan aslen nereli?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı sunucusu, şarkıcı, oyuncu Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Peki, Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan aslen nereli?
SEDA SAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.
Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.
SEDA SAYAN ALBÜMLERİ
1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)
1985: Anılarım
1987: Seda Sayan'la Başbaşa
1989: Seviyor musun?
1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)
1990: Ya Benim Olursun
1991: Git Demesi Kolay
1992: İşte Seda Sayan
1993: Yeter ki İste
1994: Vız Gelir Her Şey
1996: Ah Geceler
1997: Sensizliğe Yanarım
1999: Ben Sana Demedim mi?
2001: Var Mısın?
2004: Sıkı Sıkı
2005: Bebeğim
2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma
2009: Aşkla
2012: Seda Sayan 2012