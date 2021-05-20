Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan aslen nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı sunucusu, şarkıcı, oyuncu Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Peki, Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan aslen nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı sunucusu, şarkıcı, oyuncu Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Peki, Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan aslen nereli?

SEDA SAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

SEDA SAYAN ALBÜMLERİ

1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)

1985: Anılarım

1987: Seda Sayan'la Başbaşa

1989: Seviyor musun?

1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990: Ya Benim Olursun

1991: Git Demesi Kolay

1992: İşte Seda Sayan

1993: Yeter ki İste

1994: Vız Gelir Her Şey

1996: Ah Geceler

1997: Sensizliğe Yanarım

1999: Ben Sana Demedim mi?

2001: Var Mısın?

2004: Sıkı Sıkı

2005: Bebeğim

2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009: Aşkla

2012: Seda Sayan 2012