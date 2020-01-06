Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı
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Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı. Vücudunda yanıklar meydana gelen Sayan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sırtı su toplayan Sayan'a ünlü isimlerden de peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.

06.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:00

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'i sunan ve aynı zamanda 'de jüri üyeliği yapan , hastanelik oldu. Sırtında sıcak su torbası patlayan Sayan, "Bu nasıl bir gözdür yarabbim" diyerek yanan sırtını paylaştı.

SIRTINDA YANIKLAR MEYDANA GELDİ

Kıyafet tercihi ve güzelliğiyle yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan'a nazar değdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda su toplayan sırtını paylaşarak "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür yarabbim bu" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Sırtında yanıklar meydana gelen Seda Sayan, hastanelik olmasıyla ilgili yapılan bir haberi paylaşarak "Nazar, sırtım su torbacıklarıyla dolu" dedi. Sayan'ın paylaşımına hayranları başta olmak üzere ünlü isimler de yorum yağdırdı. Işıl Rençber, Seray Sever, Hatice, Nur Yerlitaş, Deniz Seki, Demet Akalın, Ebru Destan başta olmak üzere pek çok ünlü isim Sayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.


Haber Videosu

: Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı
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