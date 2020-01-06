Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı. Vücudunda yanıklar meydana gelen Sayan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sırtı su toplayan Sayan'a ünlü isimlerden de peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'i sunan ve aynı zamanda O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Seda Sayan, hastanelik oldu. Sırtında sıcak su torbası patlayan Sayan, "Bu nasıl bir gözdür yarabbim" diyerek yanan sırtını paylaştı.
SIRTINDA YANIKLAR MEYDANA GELDİ
Kıyafet tercihi ve güzelliğiyle yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan'a nazar değdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda su toplayan sırtını paylaşarak "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür yarabbim bu" dedi.
ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI
Sırtında yanıklar meydana gelen Seda Sayan, hastanelik olmasıyla ilgili yapılan bir haberi paylaşarak "Nazar, sırtım su torbacıklarıyla dolu" dedi. Sayan'ın paylaşımına hayranları başta olmak üzere ünlü isimler de yorum yağdırdı. Işıl Rençber, Seray Sever, Hatice, Nur Yerlitaş, Deniz Seki, Demet Akalın, Ebru Destan başta olmak üzere pek çok ünlü isim Sayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Videosu: Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı
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SANA KIM NIYE NAZAR DEGSIN. SEN ONCE KENDI KEM GOZLERINE BAKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KIYAMAMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nazar nazar hahaha aman nazar de Yukarda ALLAH VAR DEMENDECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YORUM YAPMAYA DEĞMEZCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sıcak su torbası patlasaydı 1 ay hastaneden çıkamazdı bunun ki torbayı çok tutmaktan olmuş büyütülecek bişey değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen kim kıskansın teyzeme dönmüşssün işteeCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Hülya Avşarın gözüdür, nazarıdır o:)))Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Ne gözü ya , o sıcak su torbaları bir süre kullanılmadığında tekrar sıcak su eklediğinde otomatikman patlıyor. Çok tehlikeli, Yok gözmüş yok nazarmış. Aklınız var fikriniz yok yada tam tersi bilemedim :DCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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GEÇMİŞ OLSUN ÜZÜLME . . . İYİKİ ESTETİK İCAT OLDUDACevap Yaz 4 Yayından Kaldır