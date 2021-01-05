Seda Sayan'ın öfkelendiği olay!
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Seda Sayan'ın öfkelendiği olay!

05.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:50
Seda Sayan'ın öfkelendiği olay!

Seda Sayan, gelinlere "Eşinizin arabasında özel bir gün olmamasına rağmen bir tane tek taş yüzük buldunuz. Tepkiniz ne olur?

Seda Sayan, gelinlere "Eşinizin arabasında özel bir gün olmamasına rağmen bir tane tek taş yüzük buldunuz. Tepkiniz ne olur?" diye soru sordu. Gelinler kendi bakış açılarından bu soruyu yanıtladı. Seda Sayan, gelinlerle empati kurdu ve bu soruya kendisi de cevap verdi. Cevap verdikçe olayı yaşıyormuş gibi bir duyguya girince duruma öfkelenmeye başladı.

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Kaynak: Hürriyet

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