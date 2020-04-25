Seda Sayan, 25 yaşındaki müzisyenle aşk mı yaşıyor? İddialara cevap verdi Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran ile yakınlaştığı öne sürüldü. Sayan, hakkında ortaya atılan aşk iddiasına sert cevap verdi

Seda Sayan'ın takımında olan Alkan Dalgakıran, 'O Ses Türkiye'de birinci olmuş ve tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.& ;

Son dönemde Alkan Dalgakıran ile Seda Sayan arasında aşk iddiaları magazin haberlerinde yer aldı.

İddialara cevap Seda Sayan'dan geldi. Şarkıcı Seda Sayan, '2. Sayfa' programında kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

'GÜNAHTIR, AYIPTIR'





"Alkan ile ilgili benim onunla büyük aşk yaşadığım ahlaksızca çıkarılmış bir dedikodu. O benim ancak evladım olabilir. O daha çok genç, istikbali var. Ben bunlara cevap veriyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk zarar görüyor. Günahtır, ayıptır… Buna bir son verilmeli. Benim yaptıklarımdan bahsetsinler. Böyle mesnetsiz haberlerle gündeme gelmek istemiyorum."





'BUNLAR İŞ İLİŞKİSİ...'





"Ben bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir "



