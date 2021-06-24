Seda Parseker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seda Parseker'in hayatı ve biyografisi!
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Seda Parseker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seda Parseker'in hayatı ve biyografisi!

Seda Parseker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seda Parseker'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Seda Parseker geliyor. Peki, Seda Parseker kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seda Parseker'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Seda Parseker'in kariyeri ve biyografisi merak edildi. Tasarımcı Seda Parseker kimdir, doğum tarihi kaç, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Seda Parseker ile ilgili detaylar haberimizde.

SEDA PARSEKER KİMDİR?

Seda Parseker 1987 Bursa doğumludur. İlköğretim ve liseyi Bursa'da okudu. Ardından University of Manchester'da BSE, Textile Science and Engineering bölümünde eğitim görmüştür.

Seda Parseker doğum tarihi : 1987

Seda Parseker kaç yaşında : 33 yaşında

Seda Parseker nereli : Bursa

Seda Parseker mesleği ne : Modacı, Tekstil

2008-2010 seneleri arasında The Christie NHS Foundation Trust yani kanser hastalığı için ilaç ve yöntem araştırmaları davetler ve yemekler düzenmeiştir. Seda Parseker bazı kurumlar için birçok özel projeye katkıda bulunmuştur.

Seda Parseker, Yüksek Lisansını aynı üniversitede tamamlamıştır ve akabinde 2012 yılında Türkiye'ye geri dönmüştür. Burada Bursa'daki aile şirketinde çalışmaya başlamıştır.

Seda Parseker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seda Parseker'in hayatı ve biyografisi!

SEDA PARSEKER EVLENDİ Mİ?

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fransa'nın Stade Rennais FC takımında oynayan Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sosyetik güzel Seda Parseker'le Fransa'da evlendi.

Bir dönem Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sosyetenin tanınmış ismi Seda Parseker'le hayatını birleştirdi.

Snob Magazin'in özel haberine göre, Fransa'daki nikaha sadece aile ve yakın dostları katıldı.

Haberin duyulmaması için futbolcu ve sosyetik güzel nikahtan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmadığı ortaya çıktı.

İkili, gelen davetlilere de düğünden fotoğraf paylaşmamalarını rica ettiği öğrenildi. İkili ilk olarak Aralık 2019'da İstanbul'da görüntülenmişti.

Parseker'in adı bir dönem Mario Balotelli, Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi isimlerle anılmıştı.

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