Seda Güven'in acı günü...Gözyaşlarına boğuldu
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Seda Güven'in acı günü...Gözyaşlarına boğuldu

Seda Güven'in acı günü...Gözyaşlarına boğuldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dün, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nden kalkacak cenazesi Pierre Loti Mezarlığı'na defnedilecektir " sözleriyle duyuran Seda Güven, bugün babasını son yolculuğuna uğurladı.

Dün, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nden kalkacak cenazesi Pierre Loti Mezarlığı'na defnedilecektir " sözleriyle duyuran Seda Güven, bugün babasını son yolculuğuna uğurladı.

EŞİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Güven'in babası Oğuz Güven için,  Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ünlü oyuncu, babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başında ağlayan oyuncuyu eşi Ali Güzel teselli etmeye çalıştı. Oğuz Güven'in cenazesi kılınan namazın ardından Pierre Loti Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Hürriyet

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