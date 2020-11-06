Seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump: Bu süreç ülkemizin en yüksek mahkemesinde bitebilir

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden olan 3 Kasım başkanlık seçiminin sonuçları henüz daha netleşmezken ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump açıklamada bulundu. Seçimlerde yolsuzluk olduğu iddialarını yineleyen Trump, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir" dedi.

Tüm dünya 3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerine odaklandı. Seçimlerin ardından 3 gün geçerken sonuçlar henüz daha netleşmedi. Seçimlerin ilk gününden bugüne kadar usulsüzlük olduğunu iddia eden ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

"YASAL YOLLARLA KULLANILMIŞ OYLARI SAYARSANIZ BEN SEÇİMİ KOLAYLIKLA KAZANIYORUM"

Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz" ifadesini kullandı.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN ZAFERİ KAZANDIK"

Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık" değerlendirmesinde bulundu.

"ANKET ŞİRKETLERİ BİLEREK YANLIŞ BİLGİ VERDİ"

Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi" diye konuştu.

"KRİTİK EYALETLERDE BİZ KAZANIYORDUK, OYLARIM KAYBOLMAYA BAŞLADI"

Trump, Senatoda çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisinde de koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, "Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk. Oylarımız bir anda kaybolmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık. Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde mahkemeye gittik" dedi.

"YOLSUZLUĞUN BU KADAR ÖNEMLİ BİR SEÇİMİ ÇALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sonuçların henüz netleşmediği Arizona'da seçimi kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Trump, "Biz bu seçimlerin güvenliğini savunacağız ve yolsuzluğun bu kadar önemli bir seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin susturulmasına ve gerçek olmayan sonuçlar üretilmesine izin veremeyiz" ifadesini kullandı.

"YASA DIŞI OYLAR İSTEMİYORUZ"

Joe Biden'ın ve Demokratlar'ın "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasa dışı oylar istemiyoruz" yorumunda bulundu.

"BU SÜREÇ EN YÜKSEK MAHKEMEDE BİTEBİLİR"

Trump, dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının yararına olacağını kaydederek, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum. Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"KAZANACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Öte yandan ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, ''Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz" dedi.