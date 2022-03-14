Seçime girebilecek partiler 2022: YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Hangi siyasi partiler seçime girebilecek?
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AK Parti ve MHP bugün saat 11.00'de seçim kanunu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. İki parti seçim kanunu konusunda anlaşmaya varırken, tasarıya göre seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek. Düzenlemeyle Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Peki, Seçime girebilecek partiler 2022: YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Hangi siyasi partiler seçime girebilecek?
Seçime girecek partiler merak ediliyor. AK Parti ve MHP bugün saat 11.00'de seçim kanunu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. İki parti seçim kanunu konusunda anlaşmaya varırken, tasarıya göre seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek. Düzenlemeyle Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Peki, Seçime girebilecek partiler 2022: YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Hangi siyasi partiler seçime girebilecek? İşte seçime girebilecek partilerin listesi...
YSK'nın açıkladığı listeye göre seçime katılabilecek siyasi partiler şu şekilde:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokratik Sol Parti8- Demokrat Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İyi Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- SOL Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi
Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden 24'ü seçime girme hakkına sahip olurken, Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.
Öte yandan listeye 4 yeni parti katıldı. Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi 24 Mart 2021'de açıklanan listede yer almayan Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi gelecek seçime katılma hakkı kazandı.