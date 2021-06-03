Seçime gidecek ilçede AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz tartışma yarattı
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Seçime gidecek ilçede AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz tartışma yarattı

Seçime gidecek ilçede AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz tartışma yarattı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Afyon'un Güney beldesi pazar günü seçime gidiyor. Belediye başkanlığı seçimi öncesinde AK Parti'nin adayı Erol Karabacak'ın, Belediyeler Birliği'nin hibe ettiği iş makinesiyle poz vermesi ilçede büyük tartışma yarattı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, yeniden belediye statüsü kazandı. Bu kararın ardından bölge sakinleri, 6 Haziran'da belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ise seçim öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Torun, tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulan Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) pazar günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti'nin kampanyasında önemli bir rol oynadığını öne sürdü.

Seçime gidecek ilçede AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz tartışma yarattı

İŞ MAKİNESİ, PARTİ BAYRAKLARLA DONATILMIŞ

TBB'nin, henüz seçim yapılmayan Güney beldesine iş makinesi hibe ettiğini, AK Parti adayının makinenin üzerinde poz verdiğini ve aracın parti bayrakları altında sergilendiğini söyleyen Torun, "Bir kamu idaresi siyasette taraf olamaz. Bu zihniyete yazıklar olsun" dedi.

Söz konusu iş makinesinin o hali ve belediye başkan adayının pozu, ilçede de tartışma konusu oldu.

Seçime gidecek ilçede AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz tartışma yarattı

8 ADAY BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

Güney Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'li Erol Karabacak'ın yanı sıra, CHP'li Faruk Özkan, Gelecek Partili Osman Aydebe, Büyük Birlik Partili Süleyman Çağlar, İYİ Partili Enes Dadlar, Yeniden Refah Partili Ayten Karakaya, Saadet Partili Hamza Gümüşkanat ve Türkiye Komünist Partili Sunay Akarsu yarışıyor.

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